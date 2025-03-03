ميدو مسك.. كواليس الإطاحة بعمرو وهبي من لجنة التعاقدات بالزمالك

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس استبعاد عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "عمرو وهبي اعتذر بعد ما قعد مع كابتن حسين لبيب والأستاذ عمرو أدهم وعمل برزنتيشن وتم الاتفاق على كل حاجة مع النادي".

وتابع: "ميدو مسك لجنة التخطيط، واتقال لعمرو وهبي لا مش هتمسك مدير التعاقدات".

وقال مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي وراء عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات يعود إلى تداخل الاختصاصات بين هذا المنصب ولجنة التخطيط بالنادي.

وأكد المجلس أن اللجنة وضعت بالفعل خطة للمرحلة المقبلة تشمل التعاقد مع المدرب الجديد، إبرام الصفقات، وتحديد احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما جعل وجود وهبي في هذا التوقيت غير مناسب.

أفضلية استقرار العمل داخل النادي

وأشار المجلس إلى أن الأولوية في الفترة الحالية تكمن في الحفاظ على استقرار العمل الإداري وتجنب أي تضارب في المهام بين لجنة التخطيط ومدير التعاقدات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى العدول عن فكرة تعيين وهبي في المنصب. كما أوضح أن طلباته كانت ستؤدي إلى بعض التعارضات مع الخطة التي تم وضعها بالفعل.