أحمد حسن: الزمالك يواجه مشكلات بالجانب الفني

توقع الإعلامي الرياضي أحمد حسن، خروج الزمالك من المنافسة على صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: “المنافسة على لقب الدوري ستكون قوية بين بيراميدز والأهلي".

وتابع: "بينما يواجه الزمالك مشكلات تتجاوز الإدارة، وتمتد إلى الجانب الفني في المباراة الأخيرة أمام زد، كان من الغريب الاعتماد على ثلاثة مدافعين في مباراة تتطلب اللعب الهجومي”.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين ارتفع رصيد زد إلى 20 نقطة في المركز العاشر.