موقف الأهلي من بطولة كأس عاصمة مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه التلفزيوني: "الأهلي يدرس المشاركة في كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005 مع عدد من لاعبي الفريق الأول الغير أساسيين''.

وأعلن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تغيير اسم كأس الرابطة إلى كأس عاصمة مصر في نسخته الجديدة.

ووجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات الكبيرة والطفرة العالمية التي تشهدها العاصمة الإدارية والتي تعد احدي أهم معالم الجمهورية الجديدة.

جوائز البطولة

جوائز بطولة الرابطة ستصل لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل اي نادي يشارك على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط علي ان تكون الجوائز كالتالي :

البطل ١٠ مليون

الوصيف ٤ مليون

الثالث ٢ مليون

الرابع مليون ونصف