كهربا يظهر في مران الأهلي.. صور

ظهر محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي في مران الأهلي اليوم، وسط تفاعل لاعبي الفريق مع تواجده من جديد باستاد التتش.

كواليس مران الأهلي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

كما انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في المران بعد تعافيه بشكل كامل وجاهزيته لخوض المباريات.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة عشرة والأخيرة من منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري.