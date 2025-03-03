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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: ممتنون لكل الدعم الأمريكي ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنه لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان للولايات المتحدة على دعمها.

ووعد زيلينسكي في خطابه المسائي بعد اجتماعه مع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الأحد "ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للوقوف في صف واحد مع واشنطن".

وأضاف: "ستكون هناك دبلوماسية من أجل السلام. ومن أجل أن نكون جميعا معا، أوكرانيا وكل أوروبا وبالتأكيد أمريكا".

وتابع: "بالطبع، نحن ندرك أهمية أمريكا وممتنون لكل الدعم الذي تلقيناه من الولايات المتحدة. لم يمر علينا يوم لم نشعر فيه بهذا الامتنان".

وكان زيلينسكي قد قال يوم الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.

وأكد زيلينسكي أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من "زعماء العالم المتحضر" لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح زيلينسكي للصحفيين في لندن يوم الأحد بأنه يعتقد أن "علاقتنا مع أمريكا ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيجارو" يوم الأحد إن فرنسا وبريطانيا اقترحتا هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري.

وأشار ماكرون إلى أن الهدنة ستشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة.

بريطانيا الولايات المتحدة زيلينسكي بريطانيا والاتحاد الأوروبي

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