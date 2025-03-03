المصري يستدرج مودرن سبورت لخطف المركز الثالث من الزمالك بالدوري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره مودرن سبورت، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة المصري ومودرن سبورت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

المصري ضد مودرن سبورت

ويستهدف المصري مواصلة انطلاقته القوية تحت قيادة مدربه التونسي أنيس بوجلبان، بتحقيق الفوز على مودرن سبورت، وخطف المركز الثالث “مؤقتًا” من الزمالك.

وحقق المصري فوزًا عريضًا على سموحة بثلاثة أهداف دون رد، في أول ظهور تحت قيادة بوجلبان بالجولة الماضية.

وتولى أنيس بوجلبان نجم النادي الأهلي السابق، مهمة تدريب المصري خلفًا لـ علي ماهر الذي تولى قيادة سيراميكا كليوباترا.



ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

في المقابل، يتطلع مودرن سبورت بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة في إنهاء سلسلة نتائجه الكارثية بالفوز على المصري.

وحقق مودرن سبورت انتصارًا يتيما في الدوري هذا الموسم على حساب الزمالك بهدف نظيف، بينما تعادل في 6 مواجهات، وتكبد 9 خسائر.

ويتذيل مودرن سبورت جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، لتصبح حظوظه في البقاء بالمسابقة الموسم المقبل، صعبة مع نهاية الدور الأول.