محافظ بورسعيد يتابع مستوى أداء الشركة البريطانية للنظافة

قال محافظ بورسعيد محب حبشي، إنه سيتم تقييم مستوى أداء الشركة البريطانية للنظافة في مدى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشوارع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم الاثنين، لمتابعة سير أعمال الشركة البريطانية للنظافة "شركة مصرية متخصصة في جمع ونقل القمامة " ببورسعيد، حيث بدأت في تنفيذ خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية، ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة منذ السبت الماضي، وذلك في ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لحل مشكلات النظافة.



وتابع المحافظ ، خطة عمل الشركة في جمع المخلفات والقمامة وكنس ونظافة الشوارع داخل المحافظة، وأعمال الجمع المنزلي من الوحدات السكنية، فضلًا عن خطة تعاونها مع الأحياء ومدينة بورفؤاد.



ووجه رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، بالمتابعة الميدانية لأعمال الشركة على أرض الواقع، وتقديم كامل الدعم في تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة.