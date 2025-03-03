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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم مجهولون.. ننشر أسماء 25 ضحية حادث تصادم الطريق الاقليمي

الاتوبيس المتضرر
الاتوبيس المتضرر
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن هوية 21 ضحية من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل تريلا وأتوبيس وميكروباص أعلى الطريق الاقليمي بينما مازالت 4 ضحايا سيدات مجهولة الهوية. 

وأسماء المتوفين فى الحادث هم:-

نادية حسن سلام 58 سنة مقيمة محافظة الجيزة، و4 سيدات، أعمارهن تتراوح ما بين 19 لـ 38 سنة، جميعهن مجهولات الهوية. 

والمصابون هم كل من "جيهان سيد عبد العزيز" 28 عاما، اشتباه كسر بالساقين، "يوسف السيد جابر" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد إبراهيم خالد" 15 عاما، اشتباه كسر بالقدمين، "نجار ضياء السيد" 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، "زينب سعيد صابر" 20 عاما، اشتباه كسر بالحوض، "فرح رمضان شوقي" 15 عاما، كدمات شديدة بالظهر.

كما أصيب كل من "شهد رمضان شوقي" 19 عاما، كدمة بالظهر، "ليلي حمدان رمضان" 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، "وردة رجب فؤاد" 15 عاما، كدمة بالظهر، "منة مصطفي سامي" 15 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، "أحمد فايز عبد السلام محمد" 19 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن، "أم الهنا عاشور خالد" 52 عاما، كدمة شديدة بالظهر.

كما أصيب، "محمد ماهر محمد رمضان" 19 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "محمد شعبان عبد الله" 15 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، "أية السيد محمد حسن" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "السيدة صابر عبد الرحمن" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "سهيلة صابر عبد الرحمن" 11 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "مريم صابر عبد الرحمن" 12 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "محمد فاروق السيد" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "أيمن عمرو البساط" 16 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

ولقت 5 سيدات مصرعهن وأصيب 20 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل تريلا وأتوبيس وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية ومستشفى وادي النطرون ورفع حطام الحادث بالكامل أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم تريلا وسيارة ميكروباص وأتوبيس وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 25 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الحادث وقع أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة الصحراوي بعد كارتة الخطاطبة صباح اليوم الاثنين، بعد اصطدام سيارة نقل وأتوبيس تابع لإحدى الشركات، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس وإصابة 25 شخصًا فارق 5 منهم الحياة متأثرين بإصاباتهم. 

وتلقت الجهات المعنية بلاغا بحادث تصادم وانقلاب أتوبيس شركة على الطريق الإقليمي نطاق الجيزة، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات وهو مستشفى أشمون العام بالمنوفية ومستشفى وادى النطرون بالبحيرة. 

وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة كما انتقلت عناصر المرور والدفع بمعدات ثقيلة لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث الطريق الاقليمي 25 ضحية

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