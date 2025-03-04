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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزهم خروب وتمر هندي.. مشروبات في رمضان

مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان
ريهام قدري

تحتار ربات المنزل في تقديم مشروبات في رمضان وقد تختلف مشروبات رمضان من بلد الي أخري فقد تختلف مشروبات رمضان في السعودية عن  مشروبات رمضان في مصر

ونقدم لكم أبرز المشروبات في رمضان 

مشروبات رمضان في السعودية

 تعد مشروبات رمضان من أساسيات الفطار علي السفرة 

 إليك بعض أشهر المشروبات الرمضانية في السعودية:

1. التمر هندي  طبيعي  مشروب تقليدي منعش، يحضر من منقوع التمر الهندي مع السكر والماء.


2. قمر الدين يصنع من معجون المشمش المجفف، ويقدم بارداً بعد خلطه بالماء والسكر.


3. السوبيا  مشروب شعبي في الحجاز، يحضر من خبز الشعير أو الأرز المخمر مع السكر والقرفة.


4. الخشاف  خليط من التمر والمشمش المجفف والزبيب والمكسرات المنقوعة في الماء أو العصير.


5. اللبن واللبن الرائب من المشروبات الأساسية التي تساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.


6. عصير الفيمتو  من المشروبات الرمضانية الأكثر شعبية، وهو شراب مركز بنكهات الفواكه يُخلط بالماء.


- طريقة عمل مشروبات رمضان

مشروبات رمضان من أهم العناصر التي تزين المائدة الرمضانية، فهي تساعد على تعويض السوائل والطاقة بعد الصيام.

 إليك بعض أشهر المشروبات وطريقة تحضيرها:

1. التمر هندي

المكونات:

200 جرام تمر هندي مجفف

1 لتر ماء

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)


الطريقة:

1. انقع التمر الهندي في الماء لمدة 4-5 ساعات أو يفضل طوال الليل.


2. قم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة أو قطعة قماش نظيفة.


3. أضف السكر وحرك جيدًا حتى يذوب، ثم أضف ماء الورد إن رغبت.


4. ضع المشروب في الثلاجة ليبرد، وقدّمه مع مكعبات الثلج.

2. قمر الدين

المكونات:

200 جرام لفة قمر الدين

1 لتر ماء ساخن

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة ماء زهر أو ورد (اختياري)


الطريقة:

1. قطع قمر الدين إلى قطع صغيرة وضعه في وعاء.


2. أضف الماء الساخن واتركه ينقع لمدة 3-4 ساعات حتى يذوب تمامًا.


3. اخلط الخليط جيدًا في الخلاط للحصول على قوام ناعم.


4. أضف السكر وحرك جيدًا، ثم صفيه إذا لزم الأمر.


5. ضع المشروب في الثلاجة

طريقة عمل السوبيا 

المكونات:

1 كوب حليب بودرة

1 كوب سكر

4 أكواب ماء بارد

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)


الطريقة:

1. ضع جميع المكونات في الخلاط واخلط حتى تمتزج جيدًا.


2. قم بتصفية المشروب للحصول على قوام ناعم.


3. ضعه في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدمه مع مكعبات الثلج.

4. الكركديه البارد

المكونات:

1 كوب كركديه مجفف

1 لتر ماء

نصف كوب سكر (حسب الرغبة)


الطريقة:

1. انقع الكركديه في الماء لمدة 3-4 ساعات أو حتى يكتسب لونًا غنيًا.


2. صفيه وأضف السكر، ثم حرك جيدًا حتى يذوب.


3. ضعه في الثلاجة ليبرد، ثم قدّمه مع مكعبات الثلج.

5. الخروب

المكونات:

1 كوب خروب مجروش

1 لتر ماء

نصف كوب سكر


الطريقة:

1. حمص الخروب على نار متوسطة حتى يصبح لونه أغمق.


2. أضف الماء واتركه ليغلي لمدة 15 دقيقة.


3. صف الخليط وأضف السكر مع التحريك.


4. اتركه ليبرد، ثم ضعه في الثلاجة وقدّمه باردًا.


 مشروب مصري شعبي

هناك العديد من المشروبات الشعبية المصرية التي تشتهر بها البلاد، مثل:

العرقسوس: مشروب شعبي منعش خاصة في رمضان، وله طعم مميز وحلو.

التمر هندي: مشروب حامضي قليلاً ومنعش، منتشر في الأسواق والمقاهي.

الخروب: يُشرب باردًا وله مذاق حلو طبيعي بدون الحاجة إلى تحلية.

السوبيا: مشروب أبيض كريمي مصنوع من جوز الهند والحليب، شائع في الصيف.

- مشروبات رمضان في مصر


هناك مشروبات رمضان في مصر أكثر شعبية علي الفطار ومن أشهر مشروبات رمضان في مصر:

1. قمر الدين

عبارة عن مشروب يصنع من شرائح المشمش المجففة المنقوعة في الماء ثم تخلط مع السكر، ويقدم باردًا.

2. التمر هندي

مشروب منعش يصنع من منقوع التمر الهندي المصفّى والمحلى بالسكر، وله طعم حمضي لذيذ يساعد على الهضم.

3. العرقسوس

مشروب أسود اللون يُستخرج من جذور نبات العرقسوس، وله طعم مميز ويشتهر بفوائده الصحية، لكنه غير مناسب لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

4. الخروب

يعرف الخروب بطعمه الحلو الطبيعي ولونه البني الداكن،  وينقع الخروب في الماء ثم يغلي ويحلى بالسكر.

5. السوبيا

مشروب أبيض كريمي مصنوع من جوز الهند واللبن والسكر، وهو من المشروبات المحببة للكبار والصغار.

6. الكركديه

يحضر مشروب الكركدية من خلال النقع في الماء ويمكن تناول الكركديه باردا أو ساخنا

7. الحليب بالتمر

مشروب الحليب بالتمر و يتكون من التمر المنقوع ويتناول علي الفطار لانه مغذي ومفيد 


 

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