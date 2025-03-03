أمير هشام يشيد بأداء أشرف بن شرقي مع الأهلي

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن اللاعب أشرف بن شرقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"أشرف بن شرقي لاعب الأهلي

● لعب مباراتين سجل هدفين

● الهدفين الأفضل في كل جولة لعبها ".

حصد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، جائزة أفضل هدف في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز

وجاء هدف بن شرقي في مرمى حرس الحدود، بعدما استقبل كرة بينية من عمر كمال عبد الواحد، وضعها على يمين محمود الزنفلي.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية لبن شرقي منذ انضمامه للأهلي، بعدما حصد جائزة أفضل هدف في الجولة 15 الذي سجله ضد الزمالك.

وانضم الجناح المغربي للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.