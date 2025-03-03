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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم إنتر ميلان يغيب عن مواجهة فينورد بدوري الأبطال

إنتر ميلان
إنتر ميلان
مجدي سلامة

سيفتقد إنتر ميلان أحد لاعبيه الأساسيين في مباراة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام فينورد.

واضطر فيديريكو ديماركو إلى الخروج من الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني من مباراة السبت التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام نابولي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكان الجناح قد منح فريقه التقدم بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

وقال إنتر في بيان اليوم الاثنين : “خضع فيديريكو ديماركو لفحوصات طبية صباح اليوم في معهد روزانو للإنسانيات، وكشفت الفحوصات أنه أصيب بشد عضلي في فخذه الأيمن. وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة".

وقدم ديماركو أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم لمساعدة إنتر حامل اللقب على تصدر الترتيب. كما أضاف تمريرتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا.

قد يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، لذا فمن غير المرجح أن يعود إلى الملاعب حتى بعد فترة التوقف الدولي.

وهذا يعني غياب ديماركو عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد فينورد - مباراة الذهاب يوم الأربعاء والعودة في سان سيرو في الأسبوع التالي - بالإضافة إلى مباراتي الدوري الإيطالي ضد مونزا وأتالانتا صاحب المركز الثالث.

سيكون دينزل دومفريز هو الظهير الوحيد المتاح يوم الأربعاء، مع إصابة كارلوس أوغوستو وماتيو دارميان ونيكولا زاليفسكي أيضًا.

إنتر ميلان نابولي فينورد فيديريكو ديماركو دوري أبطال أوروبا

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