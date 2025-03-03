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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تستعد المدارس لتنفيذ 5 قرارات عاجلة صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ابتداءا من الخميس المقبل .

تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس للحديث عن التنمر وخطورته

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية واقناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية ، و ذلك في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وماورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس بإعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية.

ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها

التوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك تكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر واثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والابناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة

تخصيص الحصة الأولى يوم 8 مارس 2025 عن الشهيد عبد المنعم رياض

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كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل. 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 عن الشهيد عبد المنعم رياض وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادا في المدارس خلال شهر مارس 2025

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتى ذلك حرصا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بنوعياته وإذكاء الروح الوطنية لديهم وكذا إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن. 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس

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