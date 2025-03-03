ترامب: على زيلينسكي أن يكون أكثر تقديرا وامتنانا للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وأضاف خلال كملة عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن تعريفات جمركية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل، موضحا: "سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".

وشدد أنه على زيلينسكي أن يكون أكثر تقديرا وامتنانا للولايات المتحدة، لافتا: "دعمنا كييف أكثر من أوروبا بكثير رغم أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر خطر عليهم".

وتابع ترامب: زيلنيسكي أخطأ بقوله إن الحرب ستستمر طويلا، وزعماء أوروبيون تواصلوا معي خلال الأيام الماضية من أجل الاتفاق مع أوكرانيا.

وأوضح أن موقف أوروبا كان إيجابيا جدا من السلام في أوكرانيا، لافتا: لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق المعادن في أوكرانيا.. ولم تحصل روسيا على شيء في ولايتي.

