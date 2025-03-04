مانشستر يونايتد يطلق أول رابطة رسمية لمشجعيه المسلمين

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن إطلاق أول رابطة رسمية لمشجعيه المسلمين تحت اسم MUMSC، في خطوة تعكس التزام النادي بتعزيز التنوع والشمولية داخل وخارج الملعب.

توفير مرافق الصلاة للاعبين والمشجعين

خلال الموسم الماضي، افتتح النادي غرفًا جديدة للصلاة داخل مدرجين في ملعب أولد ترافورد، بالإضافة إلى تجهيز مساحات مخصصة للصلاة في مركز التدريب كارينجتون. هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات اللاعبين والموظفين وأولياء الأمور والزوار، حيث تُقام فيها صلاة الجمعة بانتظام.

أول إفطار جماعي في تاريخ النادي

في إطار جهوده لتعزيز الأجواء الدينية للمسلمين، نظم مانشستر يونايتد أول إفطار جماعي على الإطلاق للاعبين والموظفين خلال شهر رمضان، مما يعكس روح التضامن والاحترام للتقاليد الإسلامية داخل النادي.

تعزيز تجربة المشجعين المسلمين

تعمل جمعية MUMSC بشكل وثيق مع إدارة النادي على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين تجربة المشجعين المسلمين، وتوفير بيئة أكثر شمولًا لهم داخل الملعب وخارجه.

التزام مانشستر يونايتد بالمجتمع

يفتخر مانشستر يونايتد بدعمه المستمر للمجتمع الإسلامي ضمن منظومته، ويؤكد التزامه بالمساواة والتنوع من خلال مبادرات تعزز روح الاحترام والانفتاح بين جميع جماهيره حول العالم.