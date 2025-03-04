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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي وموعد عودتهم للمشاركة

شوبير
شوبير
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف المصابين من لاعبي الأهلي، قبل خوض مباراة طلائع الجيش القادمة، في الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير عبر برنامج حارس الأهلي:"على معلول يقترب من الانتهاء، من البرنامج التأهيلي والذي يؤديه بقوة كبيرة، مما أدى إلى انخفاض وزنه بصورة ملحوظة، في ظل رغبته الكبيرة، في العودة للمشاركة في المباريات مع الأهلي".

وتابع  "من المتوقع أن يكون علي معلول، جاهز للمشاركة في المباريات، مع بداية الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز".

وأكمل: "أما فيما يخص ياسر إبراهيم، فهو جاهز تماما من الناحية الطبية، للمشاركة بداية من لقاء طائع الجيش القادم بعد غد، أما أفشة ويحيى عطية الله، فمن المؤكد عودتهما عقب مباراة طلائع الجيش".

وأتم "لكن الخبر المحزن، هو إصابة طاهر محمد طاهر بشد، بعد أنا كان اللاعب قد تعافى تماما من إصابة الركبة"

كان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد على استاد برج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، فيما يواصل الفريق التحضير لمباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للدور الأول.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

شوبير الدوري المصري الممتاز مصابي الاهلي الاهلي

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