أسما إبراهيم تنشر صورا من إطلالاتها في برنامجها حبر سري

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صور من إطلالاتها في الحلقة الثالثة من برنامجها الجديد “حبر سري” الذي يعرض على قناتي القاهرة والناس، و سي بي سي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ظهرت أسما إبراهيم مرتدية فستان أسود قصيرا ونسقت معه اكسسوارات تلائم الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية اختارت أسما أن تضع الألوان الترابية في مكياجها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وطرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة.