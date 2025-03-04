بالأخضر.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”، من أحدث ظهور لها.

وظهرت مي مرتدية فستان باللون الأخضر وبالطو بنفس اللون، ونسقت معه اكسسوارات أنيقة وحذاء “نود”.

ومن الناحية الجمالية اختارت مي وضع المكياج الذي يناسب إطلالتها بشكل بسيط وجذاب وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وكشفت الفنانة مي سليم عن استعدادها فى الفترة الحالية لتقديم أغنية سينجل جديدة فى عيد الفطر.

وقالت مي سليم فى تصريح خاص لصدى البلد : أعود بعد غياب عن الساحة الغنائية من خلال أغنية جديدة وذلك بعد فترة من الغياب بسبب انشغالى فى تصوير بعض الأعمال الفنية.

وأضافت مي سليم : الأغنية ستكون مفاجاة لجمهوري واتمنى ان تعود عودة قوية لى فى الغناء.

مي سليم تنتظر عرض مسلسل روج أسود

من ناحية أخرى تنتظر مي سليم عرض مسلسل “روج أسود” بعد رمضان الحالى.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة مي سليم عن الاختلاف الذى وجدته فى مسلسلها الجديد “روج أسود" الذى تشارك فى بطولته مع مجموعة من البطلات منهم رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي.

وقالت مي سليم : "الاختلاف فى هذا العمل أنه مأخوذ عن قصص حقيقية من واقع قضايا الأسرة والتى تم تناولها فى محاكم الأسرة.

وأضافت مي سليم أقدم شخصية ريم وهى فتاة بسيطة تحكي أزماتها بعد الزواج داخل أروقة المحكمة، كما نلقى الضوء على الدوافع التى أجبرتها على الطلاق.

كانت الفنانة مي سليم، كشفت عن حقيقة لجوئها إلى طبيب نفسى بسبب شخصيتها فى مسلسل “روج أسود” التى تسببت فى دخولها بحالة اكتئاب، خاصة أن الشخصية مليئة بالأبعاد النفسية حيث تمر بعدد من المواقف الصعبة فى حياتها بعد طلاق.

وقالت مي سليم : رغم دخولى فى حالة اكتئاب بسبب دورى فى مسلسل “روج أسود” إلا أننى لم ألجأ الى طبيب نفسى، وقد تسبب هذا الأمر فى تأثير كبير حتى استطعت الخروج من الشخصية وحالتها النفسية السيئة، وكان للمقربين منى دور بارز فى ذلك خاصة أنهم عاشوا معى هذه اللحظات الصعبة.

ويتناول مسلسل روج أسود أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، ويعرض في 45 حلقة، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين.

كانت مي سليم شاركت صورة تجمعها بـ محمد هنيدي أثناء عرض مسرحية “المجانين”، ضمن فعاليات "موسم الرياض".