قبل ديربي الليلة.. تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يلتقي الغريمان التقليديان ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي ناري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعود الصراع بين الفريقين إلى مواجهات أوروبية سابقة شهدت إثارة كبيرة، حيث تقابلا في 10 مواجهات أوروبية، تفوق خلالها ريال مدريد، بينما سجل أتلتيكو انتصاراته في مناسبات أخرى، فيما حسم التعادل بعض المباريات.

تفوق ريال مدريد في المواجهات الأوروبية

حقق ريال مدريد الفوز في 5 مباريات من أصل المواجهات العشر التي جمعت الفريقين على الساحة الأوروبية. وكانت أبرز هذه الانتصارات تلك التي جاءت في مباريات حاسمة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا 2014، عندما توج الملكي باللقب بعد فوز مثير بنتيجة 4-1 في الوقت الإضافي، إلى جانب انتصاره في نصف نهائي نسخة 2017.

انتصارات أتلتيكو مدريد في المواجهات

من جانبه، نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في 3 مباريات، مما يؤكد أن الفريق بقيادة دييغو سيميوني قادر على إزعاج الميرينغي في المواجهات الكبرى. وكان أبرز انتصارات الروخيبلانكوس الفوز بنتيجة 2-1 في نصف نهائي السوبر الأوروبي عام 2018، عندما تمكن من فرض تفوقه على ريال مدريد في لقاء شهد تنافسًا شديدًا.

التعادل يفرض نفسه في مناسبتين

شهدت المواجهات الأوروبية بين الفريقين تعادلين، ما يعكس التوازن الذي قد يفرضه الفريقان في بعض المباريات. وغالبًا ما تكون مباريات الديربي متقاربة من حيث المستوى، حيث يلعب العامل التكتيكي دورًا كبيرًا في تحديد هوية الفائز.

من يحسم الديربي الليلة؟

مع عودة الصراع بين الفريقين إلى البرنابيو، تطرح التساؤلات حول هوية الفائز في مواجهة اليوم. فهل يواصل ريال مدريد تفوقه الأوروبي، أم يتمكن أتلتيكو من قلب الطاولة وتحقيق انتصار ثمين؟ الإجابة ستكون في 90 دقيقة من المتعة والإثارة!