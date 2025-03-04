الصين ترد على ترامب بإضافة 10 شركات أمريكية لقائمة الكيانات غير الموثوقة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الصين أنها ستفرض حزمة رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية بدءا من 10 مارس الجاري.

وأوضحت أنه سيتم إضافة 10 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة.

ولفتت إلى إضافة 15 كيانا أمريكيا إلى قائمة مراقبة الصادرات.

وفي سياق آخر: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر تعديلاً اليوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يسمح برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الاقتصادية الصارمة تجاه بكين، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعة الأمريكية.