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ترامب يعدّل أمرًا تنفيذيًا لزيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 20%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعدّل أمرًا تنفيذيًا لزيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 20%

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر تعديلاً اليوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يسمح برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%.  
 

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الاقتصادية الصارمة تجاه بكين، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعة الأمريكية. 
 

وكانت إدارة ترامب قد فرضت في وقت سابق رسومًا جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، لكنها الآن بصدد زيادتها بشكل ملحوظ، ما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من الجانب الصيني.  
 

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على المستهلكين والشركات، فضلا عن زيادة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما قد يدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة مثل فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، كما يقود الى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على المكونات والمنتجات الصينية.  
 

وصدر رد رسمي من الحكومة الصينية، حذرت من خلاله بكين من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد جمركي، ما يعني أن الأيام المقبلة قد تشهد إجراءات انتقامية قد تزيد من حدة التوتر التجاري بين البلدين.  
ومع استمرار نهج ترامب التصعيدي تجاه الصين، وفقا لمصادر، فإن قرار رفع الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى إعادة التوازن التجاري، بل سيفاقم الصراع الاقتصادي ويؤثر سلبًا على الأسواق العالمية 
 

دونالد ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي بكين الرسوم الجمركية الصناعة الأمريكية

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