لا تنخدعوا بالأجواء الدافئة.. الطقس اليوم | أمطار متفرقة تضرب هذه المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تمتد فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء ومدن القناه فالفرصة مهيأة اليوم مع تقدم الوقت لسقوط على مناطق متفرقة.

قالت هيئة الأرصاد، إن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة مساء، وحذرت بضرورة عدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال فترات النهار وتخفيف الملابس.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بينما تكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية ومطروح وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة