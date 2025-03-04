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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن جثة رضيع عقره كلب في المطرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بدفن جثة طفل رضيع عثر عليه أمام أحد المستشفيات بمنطقة المطرية لقي مصرعه بعد أن عقره كلب في مقابر الصدقة.
 

تفاصيل الواقعة..

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور توجه رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، تركته إحدى السيدات في الشارع، وتعرض لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاته، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة طفل جهات التحقيق بالقاهرة دفن جثة طفل رضيع

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