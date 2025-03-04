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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يلتقي مسؤولي خدمة يسوع السجين بالإيبارشية

الأنبا توماس يلتقي مسؤولي خدمة يسوع السجين
الأنبا توماس يلتقي مسؤولي خدمة يسوع السجين
ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مسؤولي خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

أهمية التفاني في الخدمة

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، المنسق العام لخدمة يسوع السجين، والأب باخوميوس سمير، والأب روفائيل فوزي، والأب ماركو مجدي، مسؤولو الخدمة بالإيبارشية.

وقدم راعي الإيبارشيّة كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، وأن يكونوا سببًا وعلامة للرجاء لمن حولهم، مهنئًا إياهم ببدء مسيرة الصوم الأربعيني المقدس.

وأشار الأب المطران إلى أن الإيبارشية تدعم خدمة يسوع السجين، من أجل المخدومين، وأسرهم، كما إنهم يصلي دائمًا من أجلهم، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

الكاثوليك الأنبا توماس الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك

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