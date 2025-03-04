حملات تموينية بالوادى الجديد لمكافحة بيع الألعاب النارية والمفرقعات

اعلن المهندس ضياء متولي وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، شن حملات تموينية مكثفة على محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات بالتعاون مع مباحث التموين. تهدف هذه الحملات إلى التصدي لبيع وتداول هذه المواد الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.



وأكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة للتصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خط ساخن للإبلاغ عن أماكن بيع هذه المواد في جميع مراكز المحافظة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.

وأوضح متولي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مباحث التموين للكشف عن أماكن بيع الألعاب النارية والمفرقعات في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارات التموين في كل مركز وقرية. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين.



تُظهر هذه الجهود التزام الجهات المعنية بحماية المواطنين والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامتهم، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على الرقم

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جهود مديرية التموين خلال شهر رمضان



وتُواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة أسواق اليوم الواحد في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لتجارة الجملة ومحافظة الوادي الجديد لافتتاح "أسواق اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة، والتي تهدف إلى طرح اللحوم البلدية والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتواصل تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالاشتراطات التموينية ومكافحة الغش التجاري، وذلك لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، بالتنسيق المستمر مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.