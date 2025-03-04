قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: يمكن إعمار غزة بأهلها وانسحاب إسرائيل الكامل
إحالة أوراق سـ.فاح قليوب المتهم بقتل أبنائه لفضيلة المفتي
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بوصول المساعدات لقطاع غزة بدون عوائق
أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة
صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة
ياسر جلال: لا أسعى للبطولة المطلقة في السينما.. و"جودر 2" كان أصعب من الجزء الأول| حوار
السيسي: مصر ملتزمة بالسلام العادل واحترام سيادة الدول
أمجد الشوا: نأمل أن تخرج القمة العربية بخطة عمل تجاه غزة
الرئيس السيسي: لابد من إقامة الدولة الفلسطينية.. ونرفض التهجير
الرئيس السيسي: يجب النظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كنموذج يحتذي به
جواو نيفيز: لا نشعر بالضغوط.. ونحاول إيقاف خطورة ليفربول ومحمد صلاح
شيخ الأزهر: بقاء الشعب الفلسطينى بعد كل المجازر ضده معجزة من السماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية بالوادى الجديد لمكافحة بيع الألعاب النارية والمفرقعات

ضياء متولي
ضياء متولي
منصور ابوالعلمين

اعلن المهندس ضياء متولي وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، شن حملات تموينية مكثفة على محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات بالتعاون مع مباحث التموين. تهدف هذه الحملات إلى التصدي لبيع وتداول هذه المواد الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.


وأكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة للتصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خط ساخن للإبلاغ عن أماكن بيع هذه المواد في جميع مراكز المحافظة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.

وأوضح متولي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مباحث التموين للكشف عن أماكن بيع الألعاب النارية والمفرقعات في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارات التموين في كل مركز وقرية. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين.


تُظهر هذه الجهود التزام الجهات المعنية بحماية المواطنين والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامتهم، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على الرقم 
01065216216


جهود مديرية التموين خلال شهر رمضان
 

وتُواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة أسواق اليوم الواحد في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لتجارة الجملة ومحافظة الوادي الجديد لافتتاح "أسواق اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة، والتي تهدف إلى طرح اللحوم البلدية والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتواصل تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالاشتراطات التموينية ومكافحة الغش التجاري، وذلك لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، بالتنسيق المستمر مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

تموينية الأسواق الوادي الجديد حملات الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

أسعار الدواجن والبيض

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟

جاستن ترودو

كندا تتوعد بفرض رسوم "انتقامية" على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن

البيج رامي

بيج رامي يكشف معاناته: عشت 3 سنوات من الإفلاس.. ولم أجد مصاريف بيتي

ترشيحاتنا

شاب يسأل الدكتور علي جمعة

كيف أتعامل مع مرحلة المراهقة؟ علي جمعة يجيب على سؤال أحد الشباب

أفضل دعاء لتيسير الزواج في رمضان

أفضل دعاء لتيسير الزواج في رمضان .. ردده عند الإفطار

احدى اللقاءات

الأوقاف والأزهر ينظمان 10 آلاف و640 ندوة علمية ضمن برنامج "المنبر الثابت"

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إستلام 3 أطنان لحوم من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى طب وجراحة العيون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 131منشأة غذائية وتحرر 275 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة

صرف المعاشات
صرف المعاشات
صرف المعاشات

فيديو

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد