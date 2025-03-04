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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا سيفيك أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه

هوندا سيفيك موديل 1993
هوندا سيفيك موديل 1993
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.

هوندا سيفيك موديل 1993

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيفيك موديل 1993 ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات هوندا سيفيك موديل 1993 الخارجية

هوندا سيفيك موديل 1993

تمتلك سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 من الخارج تصميم جذاب وعصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة هوندا أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية، وبها 4 جنوط رياضية، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك هوندا سيفيك موديل 1993

هوندا سيفيك موديل 1993

تستمد سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة هوندا سيفيك موديل 1993 الداخلية

هوندا سيفيك موديل 1993

تحتوي مقصورة سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة .

- سعر هوندا سيفيك موديل 1993

هوندا سيفيك موديل 1993

تباع سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 1993

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .

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