السلة تعلن دعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصلحي ونائبه طارق السعيد، دعمه الكامل للمهندس ياسر إدريس وقائمته في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إجراؤها في 25 أبريل المقبل.

وكان اتحاد كرة السلة قد وافق في وقت سابق على ترشيح طارق السعيد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكداً دعمه لمرشحي القائمة التي يقودها ياسر إدريس.

تقدمت قائمة المهندس ياسر إدريس بأوراق ترشحها يوم السبت الماضي، مع بدء فتح باب الترشح، لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية للدورة 2024-2028.

ويترشح إدريس على منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فيما يترشح المستشار محمد مصطفى لمنصب النائب الأول، والدكتور إسماعيل شاكر لمنصب النائب الثاني.

كما تضم القائمة اللواء حازم حسني لمنصب السكرتير العام، والأستاذ محمد مطيع لمنصب السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي لمنصب أمين الصندوق.

أما على مقاعد العضوية، فتضم القائمة كلاً من: الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، والأستاذ أيمن علي، اللواء مجدي اللوزي.

يحق لـ 31 صوتًا المشاركة في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، تشمل 30 اتحادًا أولمبيًا بالإضافة إلى صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم في اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشمل قائمة الاتحادات الأولمبية التي تمتلك حق التصويت: الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الملاكمة، التزحلق الفني على الجليد.

ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات منافسة قوية على المناصب المختلفة، في ظل الدعم الذي تحظى به قائمة ياسر إدريس من عدد من الاتحادات الرياضية.