مسلسل كامل العدد++ الحلقة5 .. صلح إسعاد يونس وزوجها تميم عبده

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد العديد من الأحداث الطريفة والذى بدأت بذهاب شادية (إنجي المقدم) فى منزل ليلي وأحمد

خروج يزبك (صالح عبد النبي) من المستشفي واستقراره فى مزرعة تيمور (أحمد كمال) والد طليقته ليلي وأيضًا استقرار شادية فى المزرعة.

تصالح حياة (إسعاد يونس) وزوجها مختار (تميم عبده) ورجوعه المنزل.

تطور الإعجاب بين فريدة (لينا صوفيا) وعلي (يوسف عمر) ووقوع صدام بينها وبين حبيبها سيف (يوسف جبريال).





مواعيد مسلسل كامل العدد++

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساءا وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءًا على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.