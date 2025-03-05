أسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2025 بالسعودية

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025، وتنتمي الفئة السابعة لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

- محرك بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

تحصل سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 375 حصان، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية .

تستمد سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 194 حصان، وتنتج قوة اجمالية 483 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكن وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية .

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 536 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ٍاعة في مدة 4.1 ثانية .

- مواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما LED، وبها وضع صامت يعمل على تفعيل وضع عدم الإزعاج على الهواتف المتصلة، وكتم صوت الاستريو، وقطع الإضاءة المحيطة، وسحب ظلال النافذة الخلفية، وتقليص شاشات المعلومات إلى الحد الأدنى، وبها نظام تعليق متكيف مع نوابض هوائية، وجنوط مقاس 20 بوصه، وبها مصابيح أمامية LED، وبها نظام دخول وبدء تشغيل بدون مفتاح وبدء تشغيل عن بعد.

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 بها، تنجيد بالجلد الصناعي، وبها تحكم أوتوماتيكي في المناخ بأربع مناطق، ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة، وعجلة قيادة مدفأة، وإضاءة محيطة وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام صوتي محيطي، ومظلات شمسية كهربائية للنافذة الخلفية، وبها شاشة BMW المنحنية والتي تتكون من مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة تعمل باللمس مقاس 14.9 بوصه، وبها نظام ملاحة و ابل كار بلاي و اندرويد اوتو.

- أسعار بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع بسعر 369 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع بسعر 380 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع بسعر 409 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع بسعر 463 ألف ريال سعودي .