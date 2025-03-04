طارق لطفي: السقا تعرض لحملات ممنهجة ومدفوعة.. والهجوم عليه غير مبرر

أكد الفنان طارق لطفي، أن حملة الهجوم ضد الفنان أحمد السقا ودوره في مسلسل "العتاولة" لم يكن نقد في محله وكان قاسي جدًا، مشددا على أنه كان هناك العديد من الحملات المدفوعة والممنهجة ضد شخص أحمد السقا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انتقاد السقا هو غير موضوعي وزيادة عن اللزوم، قائلا: "السقا من الناس المجتهدة وملتزم جدًا وأول واحد بيدخل اللوكشن وحضور التصوير"، موضحًا أنه يحرص على مراجعة مشاهده باستمرار، حتى أنه كان يناقش المشاهد حتى بعد انتهاء التصوير.

وتابع: "السقا مشغول بالشغل طول الوقت، وبعد التصوير كان بيرجع يتكلم عن المشاهد ويحللها، وأنا كنت بقوله أفصل شوية"، موضحًا أن السقا ليس لديه القدرة على الفصل عن الفن والتمثيل ودائمًا يناقش ويراجع المشاهد، مشددًا على أنه شعر بالحزن بسبب الهجوم غير العادل على السقا، لدرجة أنه كان يرفض مشاركة بعض المنشورات التي تمدحه شخصيًا؛ لأنها كانت تحمل هجومًا غير مبرر على السقا.