غلق وتشميع ورشة..محافظ الجيزة يبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين لحلها

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء لقاء المواطنين الأسبوعي الدوري لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة والعمل علي حلها بشكل جذري ومباشر في حضور المختصين .

وشهد اللقاء بحث الشكاوي والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العمرانية والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أبو النمرس .

وأستمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال لقاءه إلي الشكوي المقدمة من مواطنة قاطنة بشارع ترعة الزمر بمنطقة نصر الدين بحي العمرانية لتضررها من أعمال هدم وتكسير تبعها قيام المخالف بضم جزء من الفراغ الجانبي إلي الشقة والسير في إجراءات التصالح علي المخالفة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وتضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الأسكان والمكتب الهندسي بالمحافظة لبحث ومراجعة ملف العقار بالكامل ومدي قانونية طلب التصالح المقدم من المخالف مع التأكد من الحالة الإنشائية للعقار وعرض تقرير وافي بالإجراءات القانونية اللازمة ، مع قيام شركة الغاز المسئولة بمراجعة مسارات الغاز الموجودة بالعقار للتأكد من عدم التعدي علي المرافق العامة حفاظا علي آمن وسلامة المواطنين .

كما بحث محافظ الجيزة الطلب المقدم من أحد المواطنين من المقيمين بشارع مصرف اللبيني الهرم ويلتمس الموافقة علي استغلال قطعة أرض فضاء بمساحه حوالي 130م متبقية من مسطح ارض يملكها تم نزعه ملكيتها لتوسعه شارع خاتم المرسلين لإقامة نشاط تجاري .

ووجه المحافظ حي العمرانية بالتنبيه علي المواطن بالتقدم بالمستندات المطلوبة لدراسة مدي امكانية قانونية الموافقة علي الترخيص من عدمه ، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أية دعاوي قضائية او نزاعات علي المساحة المطلوب ترخيصها .

وفحص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من قاطني أحدي العقارات بشارع يحي عبد العزيز الصاوي " فوه سابقًا " بحي العجوزة لتضررها من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للغرفتين الموجودين بحديقة العقار بالدور الأرضي .

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي العجوزة لمعاينة العقار محل الشكوي علي أرض الواقع بالتنسيق مع المكتب الهندسي بالمحافظة وإعداد تقرير وافي عن موقف الغرف محل الشكوي ومسارات المرافق وخطوط طرد الصرف الصحي الموجودة بالعقار .

كما بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكوي المقدمة بشارع ذكي سالم بحي بولاق الدكرور حيال ورشة مخالفة تمارس نشاط لإعاده تدوير المواد البلاستكية القديمة داخل الكتلة السكنية مع عدم توافر اي اجراءات للحماية المدنية.

وأطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء علي الإجراءات القانونية التي قام حي بولاق الدكرور بإتخاذها والتي تتضمن علي غلق وتشميع الورشة لممارسة نشاط بدون ترخيص، وتحرير محاضر مخالفة بيئية لإدارة نشاط بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات البيئية والسلامه العامة .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق بقطع المرافق عن المحل المخالف ومصادرات المعدات والأدوات الموجودة لعدم السماح له بالانتفاع به لما يمثله النشاط من خطورة وللحفاظ علي آمن وسلامة قاطني العقار .

وفي حي جنوب الجيزة أستمع محافظ الجيزة إلي الشكوي المقدمة من قاطني أحد العقارات بشارع البحر الأعظم لتضرره من قيام مالك الشقة بالدور الأرضي بهدم حوائط دون الحصول علي التراخيص اللازمة مما اثر علي السلامة الإنشائية للعقار.

وبفحص الشكوي تبين قيام حي جنوب الجيزة بإزالة المخالفات الموجودة وإزالة أسباب الشكوي كما وجه المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية لعدم قيام المخالف بتكرار المخالفة.

وبحث محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من أحد المواطنين لتضرره من قيام العقار المقابل له بالتعدي علي خط التنظيم واقتطاع مساحة مترين من عرض للشارع والبناء عليها بالمخالفة للقانون بشارع الحمد خلف المساكن بمركز ومدينة أبو النمرس .

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد لفحص ودراسة التراخيص الصادرة الخاصه بالشاكي والمشكو في حقه علي ضوء المخطط التفصيلي المعتمد الصادر للمنطقة ، وكذلك قيام اللجنة المشكلة ببحث ودراسة طلب التصالح المقدم من المشكو في حقه ، ومراجعة موقف قطعة الأرض المستغلة في تشوينات بالمخالفة للقانون .

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة علي الأستجابة السريعة لبحث شكواهم ومطالبهم متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين .