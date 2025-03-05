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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تحركه أمس .. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بدعم من المخاوف من الحرب التجارية العالمية بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ على الواردات من كندا والمكسيك ومضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الصين.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم، كما ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و15 % على بعض الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس وسلسلة من القيود الجديدة على الصادرات للكيانات الأمريكية المعينة.


وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس ليسجل أعلى مستوى عند 2919 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 2892 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2906 دولار للأونصة.


وارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي في ظل التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم

ومحليا، ارتفع سعر الذهب في مصر متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-3-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2906 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  3527 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4115 جنيهًا مقارنة بـ 4050  جنيها الاحد الماضي بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  4703 جنيهات.


سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32.920 ألف جنيه.
 

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور تقرير وظائف القطاع الخاص الأمريكي الصادر عن ADP يوم الأربعاء وتقرير الوظائف الغير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من التلميحات حول مسار أسعار الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي.


واصلت البنوك المركزية العالمية مشتريات الذهب خلال شهر يناير لتصل المشتريات الصافية إلى 18 طنًا، الأمر الذي يدل على الأهمية الاستراتيجية للذهب في الاحتياطيات الرسمية خاصة مع تنقل البنوك المركزية بين المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.


وأعلن البنك المركزي في أوزبكستان عن مشتريات صافية بلغت 8 أطنان في يناير وهو أكبر المشترين خلال هذا الشهر، حيث بلغ إجمالي حيازاته من الذهب 391 طنًا أو 82٪ من احتياطاته.

كما استمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الثالث على التوالي من مشتريات صافية وصلت إلى 5 أطنان في يناير، حيث ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني إلى 2285 طنًا أو 6% من إجمالي الاحتياطيات.

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