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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا.. كدواني يعلن 3027 منفذًا تموينيًا ومعرضا رمضانيا لتوفير السلع الغذائية وتسليم 72 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ المنيا يفتتح معارض اهلا رمضان
محافظ المنيا يفتتح معارض اهلا رمضان
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقدأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توافر 3027 منفذًا تموينيًا على مستوى المحافظة، تشمل 23 معرضًا و75 شادراً ضمن معارض “أهلاً رمضان”، و224 منفذًا متنوعًا تابعًا لمبادرات أمان ووزارة الزراعة، ومستقبل مصر، والمنافذ المصرية، كما قام المحافظ بتسليم 72 عقداً لتقنين أراضي أملاك الدولة، وتنظيم جامعة المنيا قافله متكامله بقرية سلاقوس بمركز العدوة.

محافظ المنيا : 3027 منفذًا تموينيًا ومعرضا رمضانيا لتوفير السلع بتخفيضات تتخطى الـ 30 % عن مثيلاتها بالأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توافر 3027 منفذًا تموينيًا على مستوى المحافظة، تشمل 23 معرضًا و75 شادراً ضمن معارض “أهلاً رمضان”، و 224 منفذًا متنوعًا تابعًا لمبادرات “أمان” ووزارة الزراعة، ومستقبل مصر، والمنافذ المصرية الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، إلى جانب 505 منافذ “جمعيتي”، و2200 بدال تمويني. كما تم تسيير منافذ متنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، منها قرية المعصرة بملوي، ومدينة أبو قرقاص، ومدينة مغاغة، ومدينة بني مزار، ومدينة مطاي، وقرية صفط الخمار، والحى الرابع بالمنيا الجديدة، وحى جنوب، وحى غرب مدينة المنيا، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية خلال الشهر الفضيل.


محافظ المنيا يسلم 72 عقداً جديداً  لتقنين أراضي أملاك الدولة.

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  بتسليم 72 عقدًا جديداً لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين ، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.  

وأكد المحافظ ، أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية.


الكشف الطبي ل 710 شخص.. جامعة المنيا تنظم قافلة تنموية متكاملة لقرية سلاقوس

تواصل جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، تنظيم القوافل المتكاملة التي يتم توجيهها الى القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والمشمولة أيضاً بمبادرة "حياة كريمة"،  لخدمة أهالي قرية سلاقوس بمركز العدوة.

وقال الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة الطبية ضمت  10 تخصصات هي "  الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد"، بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.
 

المنيا محافظ المنيا سلع غذائية افتتاح

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