قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: التجويع عقاب غير مقبول وخطة إعمار غزة تحظى بدعم دولي
أبطال أوروبا| أرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية.. ودورتموند يتعادل مع ليل
أشغال شقة جدا الحلقة 6.. دنيا ماهر تهدد بقـ.تل أسماء جلال
وزير الخارجية: تواصل مع الولايات المتحدة وستكون هناك زيارات لعرض خطة إعادة إعمار غزة
بعد الفطار.. هجوم إرهابي على الجيش الباكستاني يودي بحياة 9 مدنييين
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق في خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية
عفت نصار: الزمالك أفضل فرقة بتلعب كرة في مصر.. والتحكيم يعمل لصالح الأهلي
نبيل عيسى مدرس جامعي في مسلسل أثينا
سفيرة البحرين تشيد بمخرجات القمة العربية الطارئة ووحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية
الرئيس السيسي يلتقي الدكتور رشاد العليمي.. ويؤكد دعم مصر الثابت لوحدة واستقلال اليمن
الرئيس العراقي: حريصون على تكثيف التنسيق مع مصر في كافة المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: القمة العربية رسالة للعالم بعدم تخلي مصر عن القضية الفلسطينية

القمة العربية
القمة العربية
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس البديوي السيد ، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن القمة العربية الغير عادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسالة للعالم أجمع بأن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية.


وأوضح بأن القمة الطارئة عكست بوضوح موقف مصر الثابت إتجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية تحت أي ذريعة وذلك من خلال رؤية شاملة تضمنت أبعادا سياسية وإنسانية وتنموية لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة إعمار غزة.

وأكد قيادي الحزب أن مصر ترفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين بالقوة و هذا الموقف يتماشى مع التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة منذ بداية الأزمة، والتي تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة، وحماية الحقوق الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية.

القمة العربية غير العادية


مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في إدارة الأزمات الإقليمية، حيث تتحرك القاهرة وفق استراتيجية متوازنة تجمع بين الالتزام بالحقوق الفلسطينية، والعمل على تحقيق التهدئة، وضمان عدم فرض أي حلول مجحفة على الشعب الفلسطيني وسيظل الدور المصري الركيزة الأساسية في حماية حقوق الفلسطينيين، مشددا على أن نجاح جهود التهدئة وإعادة الإعمار يرتبط بوقف العدوان، ورفع الحصار عن غزة، وضمان تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بحرية.


قائلا: أن مصر قدمت مشروعا عادلا للفلسطينيين يضمن لهم السيادة الكاملة على أراضيهم، وهو ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين في إعادة إعمار دولتهم وتحقيق حياة كريمة للشعب الفلسطيني ويشمل هذا الدعم خططا استراتيجية لتحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وتوفير الإسكان والخدمات الأساسية، بما يضمن تمكين الفلسطينيين من بناء مستقبلهم واستقرارهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن العاصمة الإدارية المهندس البديوي السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

ترشيحاتنا

80 باكو

مسلسل 80 باكو الحلقة 6 .. وفاء عامر تظهر بشخصيتها الحقيقية

فهد البطل

فهد البطل الحلقة الرابعة.. كناريا تنقذ أحمد العوضي في اللحظة الأخيرة

نيكول سابا

إشادات جماهيرية بدور رقية لنيكول سابا في "وتقابل حبيب

بالصور

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

من نصف ساعة إلى 10 سنوات.. ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

التدخين
التدخين
التدخين

يلا جهز السحور زى الخيم الرمضانية .. طريقة عمل الفول بالحمص والليمون

الفول
الفول
الفول

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسر جلال يستعد لقتال النمور

ياسر جلال وأحمدمحارب
ياسر جلال وأحمدمحارب
ياسر جلال وأحمدمحارب

فيديو

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حقيقة إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين | قرار مهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد