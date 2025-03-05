تفاصيل المران الختامي للنادي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش
عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.
بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي وضعها الجهاز الفني ضمن خطة الأحمال الخاصة باللقاء
و شهد أيضا التمرين تنفيذ العديد من الفقرات التخصصية، وأعقبها بتقسيمة كرة قوية لتجهيز الجميع للمباراة.
موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش
يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز. غدا في تمام الساعة والنصف مساء ويذاع اللقاء على أون تايم سبورتس .
وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.