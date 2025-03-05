الحضري يكشف عن أسلوب تعامل جوزيه مع اللاعبين

أكد الكابتن عصام الحضري أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه يعد أعظم مدير فني تولى تدريب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان الحارس الأساسي للفريق طوال فترة قيادته.

الحضري: لم أكن لاعبًا مهمشًا في عهد جوزيه

وخلال لقائه في برنامج العرافة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية النهار، نفى الحضري وجود أي خلافات أو تهميش من قبل جوزيه، قائلًا: "كان دائمًا يعاملني كنجم أساسي للفريق، ولم يكن يتجاهلني كما يظن البعض".

انتقادات لمشواره بعد الأهلي

وأشار الحضري إلى أن جوزيه كان يحقق البطولات مع الأهلي، لكنه لم يحقق النجاح نفسه مع الفرق الأخرى التي دربها، قائلًا: "لما راح اتحاد جدة كان بينافس على الهبوط، والفريق الإيراني نفس الشيء، وحتى منتخب أنجولا خرج من دور الـ8".

تأثير جوزيه في تاريخ الأهلي

واختتم الحضري حديثه بالتأكيد على أن جوزيه صنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، إلا أن نجاحه كان مرتبطًا بالنادي، وليس بالفرق الأخرى التي تولى تدريبها بعد ذلك