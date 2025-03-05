موهبة لا تعرف الخوف.. إبراهيم شيكا يتحدى السرطان ويكشف أسرار تألقه مع الزمالك|فيديو

تحدّث إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، عن بداياته في نادي الزمالك عندما انضم إلى فريق البراعم، واصفًا تلك الفترة بأنها كانت محطة مهمة في مشواره الكروي.

وأوضح في آخر حوار أجراه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أنه رغم صغر سنه وقتها، لم يشعر بالرهبة أو التوتر عند دخوله النادي، بل كان واثقًا تمامًا في قدراته، مؤكدًا أن اللاعب إذا امتلك الموهبة والثقة بالنفس فلن يخشى اللعب أمام أي فريق.

وعند سؤاله عن الأشخاص الذين ساندوه في الزمالك، أشار شيكا إلى أن الكابتن ناصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم كان لهما فضل كبير عليه بعد الله، حيث قدما له الدعم المستمر، وتعاملَا معه كأنه ابنهما، حتى في لحظات التقصير أو الأخطاء داخل الملعب، كان التشجيع والتحفيز دائمًا أسلوبهما في التعامل معه.

أما عن إنجازاته مع الزمالك، فقد كشف أنه لعب في صفوف النادي لمدة خمس سنوات، منها سنة في مرحلة البراعم وأربع سنوات مع الناشئين، استطاع خلالها تحقيق لقبين لدوري منطقة الجيزة، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف مرتين؛ ففي موسم 2021 سجل 21 هدفًا، بينما أحرز 17 هدفًا في موسم 2022، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأرقام لم يكن مجرد "حظ"، بل كان نتيجة عمل جاد وثقة كبيرة في إمكانياته.

وعن سر نجاحه، أكد شيكا أنه لم يتأثر بالغرور أبدًا رغم الإنجازات التي حققها، بل كان يزداد إصرارًا على التدريب والاجتهاد، وكان دائم الحرص على تطوير قوته البدنية والالتزام بمواعيد التدريبات، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، لأن هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تطور اللاعب وتحقيق النجاح في عالم كرة القدم.

