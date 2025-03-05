قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية شكري تكشف طقوسها في رمضان وسر سعادتها بكواليس «80 باكو»
بعد تصريحاته النارية.. الأهلي يجهز عرضًا مغريًا لتجديد عقد إمام عاشور
للمسافرين .. تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 5-3-2025
فعل كان يكثر منه النبي والصحابة في رمضان .. علي جمعة يوضحه
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
في خطاب حماسي.. ترامب يتوعد بإنهاء الصراع الأوكراني وأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا
اشتباكات عنيفة وقنابل دخان .. البرلمان الصربي يتحوّل إلى ساحة حرب | فيديو
بـ245 مليار دولار... الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا | تفاصيل
ترامب: نسير نحو أعظم عصر في تاريخ أمريكا وسنعمل على إنهاء صراع أوكرانيا
دعاء الفجر في رمضان.. ردده بيقين يستجاب لك
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
نجوم الفن يطمئنون على أشرف زكي.. وتامر حسني يدعمه برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موهبة لا تعرف الخوف.. إبراهيم شيكا يتحدى السرطان ويكشف أسرار تألقه مع الزمالك|فيديو

ابراهيم شيكا
ابراهيم شيكا
محمود محسن

تحدّث إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، عن بداياته في نادي الزمالك عندما انضم إلى فريق البراعم، واصفًا تلك الفترة بأنها كانت محطة مهمة في مشواره الكروي.

وأوضح في آخر حوار أجراه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أنه رغم صغر سنه وقتها، لم يشعر بالرهبة أو التوتر عند دخوله النادي، بل كان واثقًا تمامًا في قدراته، مؤكدًا أن اللاعب إذا امتلك الموهبة والثقة بالنفس فلن يخشى اللعب أمام أي فريق.

وعند سؤاله عن الأشخاص الذين ساندوه في الزمالك، أشار شيكا إلى أن الكابتن ناصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم كان لهما فضل كبير عليه بعد الله، حيث قدما له الدعم المستمر، وتعاملَا معه كأنه ابنهما، حتى في لحظات التقصير أو الأخطاء داخل الملعب، كان التشجيع والتحفيز دائمًا أسلوبهما في التعامل معه.

أما عن إنجازاته مع الزمالك، فقد كشف أنه لعب في صفوف النادي لمدة خمس سنوات، منها سنة في مرحلة البراعم وأربع سنوات مع الناشئين، استطاع خلالها تحقيق لقبين لدوري منطقة الجيزة، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف مرتين؛ ففي موسم 2021 سجل 21 هدفًا، بينما أحرز 17 هدفًا في موسم 2022، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأرقام لم يكن مجرد "حظ"، بل كان نتيجة عمل جاد وثقة كبيرة في إمكانياته.

وعن سر نجاحه، أكد شيكا أنه لم يتأثر بالغرور أبدًا رغم الإنجازات التي حققها، بل كان يزداد إصرارًا على التدريب والاجتهاد، وكان دائم الحرص على تطوير قوته البدنية والالتزام بمواعيد التدريبات، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، لأن هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تطور اللاعب وتحقيق النجاح في عالم كرة القدم.
 

الزمالك الجيزة السرطان التدريب إبراهيم شيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر: الدعوة لاستبدال الزواج بـ‏‎«المصاحبة»‏ محاولات لضرب القيم وإفساد الشباب

مفتي الجمهورية

المفتي يثمن المبادرة المصرية في القمة العربية: موقف تاريخي يعزز وحدة الصف العربي

الجامع الأزهر يعقد ملتقى «رمضانيات نسائية»

الجامع الأزهر يعقد ملتقى «رمضانيات نسائية» ويناقش دور النية في قبول الأعمال

بالصور

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

قطايف رمضان
قطايف رمضان
قطايف رمضان

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

فيديو

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد