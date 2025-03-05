الإعلام مفيهوش منع.. تعليق مثير من شبانة عن عقوبة الأعلى للإعلام ضد شوبير

أكد الإعلامي محمد شبانة, أنه يرفض قرار المجلس الأعلي للإعلام، بمنع الإعلامي أحمد شوبير وبرنامجه حارس الأهلي من الظهور لمدة أسبوعين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" صدر قرار من المجلس الأعلي للإعلام، بمنع أحمد شوبير من الظهور في قناة الأهلي لمدة اسبوعين، وأنا أرفض سياسة المنع إلا في الحالات التي يمنعها الدستور المصري".

وتابع:" أنا مع تصويب الأخطاء، وليس المنع، والإعلام ليس فيه منع، إلا في حاجة أخلاقية أو مرتبطة بالعنصرية، ولكن يجب أن نلتزم بقرار المجلس الأهلي للإعلام ولكن يجيب أن نقول رأينا".

وشدد:" الأمر ليس فيه انتصار وهزيمة، والإعلام يحكمه الضمير، وطالما جلست أمام الشاشة يجب أن تلتزم بضمير، وأنا أتحدث بلسان الإعلام بصفتي صحفي نقابي وأنا ضد المنع".

وواصل:" أنا تفاجئت أيضًا بحكم المحكمة بتغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية محمد عادل، وأنا احترم القضاء، ولكن يجب تصويب الأخطاء وليس المنع".