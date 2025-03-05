أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الطقس | شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة على منطقة العجمي غربي المحافظة، مع أمطار خفيفة على أحياء وسط والجمرك.

وكشفت شركة الصرف الصحي أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أمطارًا تبدأ خفيفة إلى متوسطة، تزداد شدتها تدريجيًّا خلال النهار لتتحول إلى أمطار متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

وفي هذا السياق، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 5 مارس، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلبة والمعلمين) بنطاق المحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمنح إجازة استثنائية للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة (نسبة 5%)، وللموظفات اللاتي يرعين طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، وذلك اليوم الأربعاء 5 مارس.

ويُستثنى من قرار الإجازة القيادات، وأطقم العمل، والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين.