ناصر منسي يتفوق على أساطير الأهلي .. لهذا السبب

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على تألق ناصر منسي، لاعب الزمالك، خلال الموسم الحالي.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "ناصر منسي يتفوق على أساطير النادي الأهلي.. ناصر سجّل اليوم هدفه رقم 47 في بطولة الدوري الممتاز، متفوقًا على كل من حسين الشحات (46 هدفًا)، وخالد بيبو (46 هدفًا)، ومحمد ناجي جدو (45 هدفًا)، ومحمد مجدي قفشة (44 هدفًا)، ورمضان صبحي (43 هدفًا)".

وحصل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلّم اللاعب الجائزة الرسمية من اللجنة المنظمة للمباراة عقب انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.