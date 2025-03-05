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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشخصيات مُعقدة في العتاولة و80 باكو.. مختار الديناري يرفع سقف التحدي بموسم رمضان|تفاصيل

مختار الديناري
مختار الديناري
تقى الجيزاوي

عبّر الفنان مختار الديناري عن سعادته البالغة بالمشاركة في عملين دراميين ضمن السباق الرمضاني الحالي 2025، وهما مسلسلا "العتاولة 2" و"80 باكو".

وقال مختار الديناري في تصريحات صحفية: "مشاركتي في (العتاولة 2) تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي خطوة مهمة في مشواري الفني".

وتابع: "أجسد في (العتاولة 2) شخصية (حسن)، وهي شخصية مختلفة عن أي دور قدمته من قبل، وحرصت على دراسة الشخصية بعمق، خاصة أنها تنتمي إلى عالم معقد ومليء بالصراعات الداخلية والخارجية".

وأضاف: "لدي مشاهد مع عدد من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، ثراء جبيل، مي القاضي، لمى كتكت، وغيرهم، وتربطني بهم علاقات متشابكة بين الحب والعداوة والخيانة. والتعامل مع هؤلاء النجوم كان ممتعًا للغاية، وإضافة كبيرة لي".

واختتم قائلًا: "سعيد أيضًا بمشاركتي في مسلسل (80 باكو)، خاصة أن المخرجة كوثر يونس فنانة حقيقية، عاشقة لعملها، وتهتم بكل التفاصيل. وكان لي الشرف أيضًا بلقاء الفنانة القديرة سماح أنور، التي أكنّ لها كل الاحترام، وبالطبع جميع فريق عمل المسلسل. وأقدم شخصية (محمود)، وهو العريس المتيم بالسيدات الكبيرات في العمر، إذ يرى جمال أرواحهن".

يُذكر أن مختار الديناري شارك في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" مع أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، وغيرهم، كما شارك في مسلسل "تلت التلاتة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

مختار الديناري هو ممثل ومخرج وراقص ومدرب رقص معاصر، وطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج من مدرسة "ناس" للمسرح الجسدي بجزويت القاهرة، ودرس التمثيل والرقص في أمريكا.

مختار الديناري مسلسل ٨٠ باكو مسلسل للعتاولة٢

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