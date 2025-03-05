"مأساة في دار السلام".. طالب يصارع الموت بعد تناول قرص حفظ الغلال

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث تعرض طالب للتسمم الحاد إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله، وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول المدعو عدي أ.ع.ر.ح، 19 عامًا، طالب، إلى المستشفى، مصابًا بحالة تسمم، إثر تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص، تبين من أقوال شقيقه المدعو بهاء الدين، 23 عامًا، طالب، أن شقيقه تناول قرص حفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل، مما أدى إلى إصابته، موضحًا أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، وأنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وأفادت مصادر طبية أن حالة المصاب حرجة، نظرًا لخطورة المادة التي تناولها، حيث يُعرف قرص حفظ الغلال بسمّيته الشديدة وتأثيره السريع على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة في بعض الحالات.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحذر الجهات الصحية والأمنية من خطورة تداول أو تخزين أقراص حفظ الغلال في المنازل، لما تشكّله من خطر على الحياة، خاصة في حالات التسمم غير المقصود أو محاولات الانتحار.