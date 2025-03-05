أذان المغرب اليوم 5 رمضان.. تحذير لسكان العاصمة من الإفطار بفرق دقيقتين

لاشك أن البحث عن موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025 م، لن يتوقف وسيظل مستمرًا طوال الشهر الكريم ، حيث إن أذان المغرب في رمضان 2025، هو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر ، وذلك لأن موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025 لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد خامس أيام شهر رمضان 2025 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025 ، حيث بدأ اليوم منذ دقائق قليلة ، ولأنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2025 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي أذان المغرب .

أذان المغرب

يعد اذان المغرب هو المحدد لنهاية الصيام بكل يوم من أيام رمضان، لذا يهتم الجميع بمعرفة موعد اذان المغرب اليوم في خامس أيام شهر رمضان المبارك 1446هـ، و2025م.

ويبحث كثيرون الآن عن موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025 م، اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

يحين موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025 م في القاهرة في تمام الساعة 5:57م، وفي الإسكندرية 6:01م، وفي طنطا 5:58م، وفي المنصورة والزقازيق 5:56م ، وفي بني سويف وأسيوط 5:58 م، وسوهاج 5:57م، أما في المنيا 6:00 م، وقنا وأسوان 5:53م، أما في مطروح 6:12م، وفي الغردقة 5:48م، والخارجة 6:03م، والإسماعيلية 5:53م، ودمياط 5:54م، وفي السلوم 6:20م.

المغرب صلاة

ويحين موعدة صلاة المغرب حيث يصدح اذان المغرب اليوم 5 رمضان في نويبع 5:44م، وحلايب 5:39م، وشرم الشيخ 5:46م، والفيوم 5:59م، وأيضًا يؤذن في 6 أكتوبر وكفر الشيخ 5:58م، والحامول وبلطيم 5:57م، أما طابا 5:45م، وراس سدر 5:51م، والطور 5:48م، ودهب ورفح الجديدة ومرسى علم 5:45م، وسفاجة 5:48م، .

أما شلاتين 5:43م، العلمين 6:06م، وواحة سيوة 6:20م، و الفرافرة 6:11م، وفي المحلة الكبرى 5:58م، ونجع حمادي 5:55م، وبورسعيد والسويس 5:52م، والعريش 5:46م، ودمنهور 5:59م، والأقصر 5:53م، والقاهرة الجديدة 5:56م، مدينة 16 مايو 5:56م ، والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والعبور والمنصورة الجديدة 5:55م.

دعاء الإفطار اليوم 5 رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في اليوم الخامس من رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.