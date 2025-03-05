قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رابط تسجيل استمارة سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 هو https://teacher.emis.gov.eg/login

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة عامة والإدراة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الاعداد الجيد لجميع اعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 وتنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي هذا الاطار ، كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بسرعة اخطار جميع المدارس بإتاحة الموقع الالكتروني للتسجيل ، مشددة على أن التسجيل لا يقتصر فقط على المدارس الثانوية والاعدادية ، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وعلى جانب آخر .. كانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل من الدور الأول و الدور الثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 وأن يكون موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.