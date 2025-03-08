موسيماني يقترب من تدريب نادي ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية في جنوب افريقيا ، عن بيتو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي في تجربة جديدة عبر أحد بوابة أندية الدوري الجنوبي إفريقي، مع بداية الموسم المقبل.

ونظرًا لـ شبكة «The South African» الجنوب إفريقية، فإن بتسو موسيماني بات قريبًا من تدريب أورلاندو باييرتس الجنوب الأفريقي والذي كان ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وفعاليته المتاحة، ولكن سيبدأ مهمته مع بداية الموسم المقبل، خاصة مع وجود انباء قوية عن رحيل المدير التنفيذي، جوزيه ريفيلو، المدير الفني الحالي بالفعل.



موسيماني قد يكون الخيار الأمثل لنادي أورلاندو بايرتس ، لأنه يتمتع بخبرة محلية كبيرة وقاريًا خاصًا في دوري الجنوب إفريقي وهو يتقاعد مع رايدرو.