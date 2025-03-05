رخيص وموفر.. طريقة عمل البانيه الكداب بدون لحوم

تحاول الأمهات تقديم وصفات سهلة وسريعة للأولاد خلال الفطار والسحور، ويحرصن على التنويع في الوصفات المختلفة بأقل التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، ومن الوصفات الخفيفة التي يمكنك تجربتها في رمضان هي طريقة عمل البانيه الكداب بمكونات سهلة من مطبخك.



طريقة عمل البانيه الكداب

المكونات

بطاطس مسلوقة

3 بيضات

كوب من البقسماط

كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البصل البودر

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ربع معلقة من الكركم

ملح

الطريقة

قشري كمية البطاطس واغسليها جيدا وقطعيها شرائح.

أضيفي لتر ماء و اسلقي البطاطس.

بعد السلق اهرسي البطاطس جيدا.

أضيفي التوابل والبيض للبطاطس وقلبيهم جيدا.

شكلي البطاطس أصابع أو كرات على حسب اختيارك.

يمكن تشكيلها قطع مثل البانيه.

غلفيها بالدقيق والبقسماط واقليها في زيت غزير.





طريقة عمل البانيه الكداب بدون لحوم

المكونات

كيلو بطاطس.

كوب دقيق ذرة.

نصف كوب من النشا، ويمكن الاستغناء عنها، وزيادة كمية الدقيق.

بقسماط كريسبي حار أو عادي.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.





طريقة تحضير البانيه الكداب بالخطوات

اسلقي البطاطس عشر دقائق في ماء مغلي.

بعد السلق قومي بهرس البطاطس واتركيها جانبا.

حضري الخليط الجاف في وعاء وأضيفي كوب دقيق مع نصف كوب نشا والتوابل وكوب من الماء ليصبح خليطا سائلا.

شكلي البطاطس بالشكل الذي ترغبين به ثم ضعيها في الخليط السائل.

ثم ضعيها في البقسماط واتركيها فقط الثلاجة تتماسك لمدة نصف ساعة قبل القلي.

وبعد يتم تحميرها في زيت غزير وتقدم ساخنة.