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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من ألذ الأطباق لسفرة رمضان.. طريقة الفلفل المشوي بالتتبيلة الحارة

من الذ الاطبقاق لسفره رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة
من الذ الاطبقاق لسفره رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة
رنا عصمت

قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها الشخصية من ألذ الأطباق لسفرة رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة..

المكونات ..

- 2 حبات فلفل ألوان (أو حسب عدد الأفراد)

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- نصف ملعقة صغيرة خل أبيض

- ملعقة كزبرة و بقدونس مفرومين

- رشة كمون

- رشة بابريكا

- رشة شطه

- رشة زعتر جاف

ـ ملح حسب الرغبه

التحضير..

1. نشوي الفلفل حتى تتفحم قشرته قليلًا، ثم نغطيها جيداً ثم نزيلها ونقطعه إلى شرائح طولية.

2. في مقلاة، نسخن القليل من الزيت على نار متوسطة، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبه لمدة دقيقتين.

3. نضيف شرائح الفلفل المشوي ونحرك جيدًا، ثم نضيف التوابل (كمون، بابريكا، الشطه، زعتر جاف) مع التحريك المستمر.

4. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض لموازنة النكهات، ثم نضيف الكزبرة و البقدونس.

5. نحرك المكونات حتى تمتزج النكهات جيدًا .

6. يقدم ساخنًا أو باردًا كطبق جانبي لذيذ مع الخبز.

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طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة من الذ الاطبقاق لسفره رمضان طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة الفلفل المشوى

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من ألذ الأطباق لسفرة رمضان.. طريقة الفلفل المشوي بالتتبيلة الحارة

من الذ الاطبقاق لسفره رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة
من الذ الاطبقاق لسفره رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة
من الذ الاطبقاق لسفره رمضان ..طريقة الفلفل المشوى بالتتبيلة الحارة

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