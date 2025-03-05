محافظ دمياط يشدد على وضع الملصقات على سيارات الأجرة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستهلها بالمرور على موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة، حيث شدد على تحقيق الانضباط داخل الموقف و الالتزام بوضع الملصقات الخاصة بخط السير والتعريفة على السيارات .

و خلال مروره بالمنطقة، أصدر " محافظ دمياط " تعليمات مشددة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الاشغالات و رصد كافة المخالفات والتصدى لها و تحصيل الرسوم المستحقة ورفع الاشغالات .

وعلى صعيد اخر ، اكد محاف دميا على متابعة تلك المنظومة بشكل دورى .