طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام 2025

تعد الكنافة من الحلويات الأساسية لشهر رمضان لا تخلو من مائدة طعام رمضان، لذا نقدم لك طريقة جديدة لتحضير الكنافة لعام ٢٠٢٥، للشيف نجلاء الشرباشي.





طريقه جديدة لعمل الكنافة ..





المكونات:

- نصف كيلو كنافة(مفرومة ناعم)

- كوب زبدة أو سمنة مذابة

- كوب سكر بودرة(اختياري)

- **كوب جبنة موزاريلا أو قشطة (للحشوة، حسب الرغبة)

- شربات (قطر) بارد:

- 2 كوب سكر

- 1 كوب ماء

- عصير نصف ليمونة

- فانيليا أو ماء زهر (اختياري)





طريقة التحضير:

تحضير الشربات (القطر):

- في قدر على النار، نضيف السكر والماء ونتركه يغلي على نار متوسطة.

- نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي 10 دقائق، ثم نطفئ النار ونضيف الفانيليا أو ماء الزهر.

- نتركه يبرد تمام





تحضير الكنافة:

- نفرم الكنافة أو نفركها باليد حتى تصبح ناعمة.

- نضيف السمنة أو الزبدة الذائبة ونخلطها جيدًا مع الكنافة حتى تتغلف بالكامل.





التجهيز والخبز:

- في صينية مدهونة بالسمنة، نوزع نصف كمية الكنافة ونضغطها جيدًا.

- نضيف الحشوة (جبنة أو قشطة) بالتساوي، ثم نغطيها بباقي الكنافة مع الضغط الخفيف.

- ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبى وبعد اما تستوى

- نضع عليها الشربات وتقدم