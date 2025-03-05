حكومة نتنياهو تبدأ إجراءات عزل المستشارة القضائية

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدأ إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا و بعث برسالة رسمية إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف عزلها على جدول أعمال الحكومة.

وأفاد ليفين في رسالته قائلاً: "لقد استخدم الخلاف السياسي في إسرائيل كأداة لتأسيس نظامين قانونيين مختلفين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لـ معارضيها".

ووفقاً لما ورد في نص الرسالة، قررت الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية، المحامية غالي بهراف ميارا، بسبب سلوكها غير اللائق، فضلاً عن وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة، وهو ما أدى إلى تعثر التعاون الفعال.

كما طلب ليفين من سكرتير الحكومة تحديد موعد الجلسة في أسرع وقت ممكن، لتمكين الوزراء من الاستعداد، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أغلبية واسعة من الوزراء في الجلسة.