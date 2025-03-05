نشرة الفن| عمرو يوسف يكشف عن أول أجر في مشواره.. وموعد حفل توزيع جوائز Emmys لعام 2025

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار أبرزها ما يلي:

صالح عبد النبي يكشف عن شخصيته في مسلسل كامل العدد++

تألق الفنان صالح عبد النبي في شخصية يزبك في مسلسل كامل العدد++ والذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025.

مي عمر تلتقى الفائزين بمسابقة "إش إش" على السوشيال ميديا

التقت الفنانة مي عمر بعدد من الفائزين في المسابقة التي أجرتها الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي على هامش عرض مسلسل "إش إش" خلال الموسم الرمضاني الحالي، بجائزة وصلت قيمتها لـ ٣٠٠ ألف جنيه.

تعرف على موعد حفل توزيع جوائز Emmys لعام 2025

كشفت شاشة CBS الأمريكية عن موعد حفل توزيع جوائز Emmys السنوية في نسختها 77، والمقرر إقامته يوم 14 سبتمبر المقبل.

عمرو يوسف: أول أجر حصلت عليه كان 10 آلاف جنيه والعمر مجرد رقم

وقال عمرو يوسف إنه شخص لا يحب الأرقام ولذلك كانت دراسته في المجال الأدبي وليس العلمي ، وعن ارتباط أهدافه بمراحل عمرية قال: "لا أحدد أهدافي بمراحل عمرية اضع هدف امامي واعمل على تحقيقه فقط، فالعمر مجرد رقم وفقا لكل شيء نقوم به في الحياة ".

أشغال شقة اتعرض على منتجين وممثلين مصر كلها واترفض لـ5 سنين| تفاصيل

تحدث الكاتب والمخرج محمد دياب، عن تفاصيل خفية حول مسلسل أشغال شقة لأول مرة.

وكتب محمد دياب عبر فيسبوك: “الحمد لله أشغال شقة للسنة التانية ينجح نجاح ساحق، بس ورا النجاح ده قصة”.